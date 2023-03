Francesco, 10 anni di pontificato. Il messaggio alle donne e l'apertura sul celibato (Di sabato 11 marzo 2023) - A due giorni dalle celebrazioni, il Papa lancia nuovi segnali di cambiamento per la chiesa. In una intervista ad un giornale argentino apre all'ipotesi di rivedere le prescrizioni del celibato per i ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 11 marzo 2023) - A due giorni dcelebrazioni, il Papa lancia nuovi segnali di cambiamento per la chiesa. In una intervista ad un giornale argentino apre all'ipotesi di rivedere le prescrizioni delper i ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vaticannews_it : Cardinale Grech: con il #Sinodo, #PapaFrancesco vuol realizzare la Chiesa del Concilio Vaticano II. @Synod_va L'in… - Agenzia_Ansa : SPECIALE | I dieci anni di Papa Francesco #ANSA - SViadiDamasco : ?? #PapaFrancesco #10AnniInsieme Mai, tra i 265 Pontefici che lo hanno preceduto, uno aveva scelto il nome di France… - speranza_viva : RT @CristofaroFranc: In occasione dei dieci anni di Pontificato di Papa Francesco, don Francesco Cristofaro e i suoi ospiti dedicheranno un… - Targagr : RT @CeschiReto: Papa Francesco si racconta alla RSI – Domenica sera in tv e online l'intervista esclusiva per i dieci anni di pontificato.… -