Fotogallery - Naufragio Cutro | oltre 5mila persone in corteo

"FERMATE LA STRAGE" 11 marzo 2023 16:04Cutro, oltre 5mila persone in corteo Cronaca Migranti, perché si parla di Frontex in relazione adi Cutro La notte tra il 25 e il 26 febbraio, prima che il barcone naufragasse, l'...Sale così a 76 vittime il bilancio delavvenuto lo scorso 26 febbraio. Oggi, proprio sul ...Ansa/Ipa Politica Dl migranti, pene più dure per ...

Il presidente del Consiglio: "Sbaglia chi pensa che dopo Steccato cambiamo politica. Ringrazio Piantedosi, non si poteva fare nulla di più e di diverso" ...A Reggio Emilia e a Napoli, ma anche in alcuni altrove dove non si è perso il senno e si crede nei bambini, si lavora su una sceneggiatura diversa, per pagare i debiti dei grandi, soprattutto di ...