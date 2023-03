FOTO: Jerry Lawler torna a casa dopo essersi ripreso dall’infarto (Di sabato 11 marzo 2023) Le condizioni di salute di J.R hanno preoccupato il WWE Universe dal primo infarto avuto in diretta tv il 12 Settembre 2012. Le cure mediche furono tempestive e, nonostante in ospedale fosse stato dichiarato morto per 20 minuti, il Re di Memphis riuscì a riprendersi e a tornare saltuariamente al tavolo di commento. Nonostante aver sconfitto questo improvviso malanno in quel primo momento, Lawler ne ha subiti altri due in questi 11 anni. Il primo nel 2018, forse quello più lieve. Il secondo lo scorso Febbraio, costringendo Jerry a sottoporsi ad un lungo periodo di riabilitazione. Forza Jerry! Lawler, subito dopo il malore, è stato trasportato all’ospedale più vicino in Florida, luogo dove risiedeva in quel momento l’Hall of famer. PWinsider riporta che, subito ... Leggi su zonawrestling (Di sabato 11 marzo 2023) Le condizioni di salute di J.R hanno preoccupato il WWE Universe dal primo infarto avuto in diretta tv il 12 Settembre 2012. Le cure mediche furono tempestive e, nonostante in ospedale fosse stato dichiarato morto per 20 minuti, il Re di Memphis riuscì a riprendersi e are saltuariamente al tavolo di commento. Nonostante aver sconfitto questo improvviso malanno in quel primo momento,ne ha subiti altri due in questi 11 anni. Il primo nel 2018, forse quello più lieve. Il secondo lo scorso Febbraio, costringendoa sottoporsi ad un lungo periodo di riabilitazione. Forza, subitoil malore, è stato trasportato all’ospedale più vicino in Florida, luogo dove risiedeva in quel momento l’Hall of famer. PWinsider riporta che, subito ...

