FOTO – Amadeus sbuffa | «Ripensando alla sconfitta dell’Inter»

Leggi su inter-news

(Di sabato 11 marzo 2023)ricorda con sconforto laieri sera contro lo Spezia per 2-1. Il presentatore e noto tifoso nerazzurrosui social con unaINTER –il giorno dopo lain casa dello Spezia, questo il suo commento: «di ieri sera». Fonte: Pagina InstagramInter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2021 - Tutti i diritti riservati