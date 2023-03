Formula 1 | la Mercedes si scusa con i tifosi | “Siamo dispiaciuti quanto voi”

(Di sabato 11 marzo 2023) La crisisembra non avere fine. Dopo la brutta scorsa stagione, con Lewis Hamilton che si è lamentato in più occasioni, la scuderia tedesca sembra non essere riuscita a risolvere i problemi concettuali sulla nuova monoposto. Nel GP Bahrain 2023, laha faticato particolarmente: solo 5a posizione per il sette volte campione del ... TAG24.

Lasi scusa con i suoi tifosi. Il Mondiale diUno è partito male per le Frecce d'Argento, col quinto posto di Lewis Hamilton e il settimo di George Russell, mai in lotta per il podio. La ......così nel ristrettissimo club dei piloti capaci di vincere tre campionati consecutivi in1. ... Addirittura in casaToto Wolff e George Russell sono arrivati a profetizzare un en - plein ...Nonostante il ruolo da terza guida in, Mick Schumacher intende guadagnarsi un posto da ufficiale nella griglia di partenza del mondiale 2024 di1. Il tedesco, tramite il podcast di F1 Nation, ha espresso a tifosi e ...

Dall'Inghilterra: "Hamilton in Ferrari Può succedere" FormulaPassion.it

Il secondo inizio traumatico e al di sotto delle aspettative ha costretto il team Mercedes AMG F1 a fare una cosa mai fatta in precedenza, anche per via del lungo dominio che l'ha vista cannibalizzare ...La stagione 2023 di Formula 1 non è iniziata nel migliore dei modi per la Mercedes, che non ha lottato per le migliori posizioni in Bahrain. Un inizio difficile dunque, dopo un 2022 non soddisfacente.