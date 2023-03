Formula 1, Hamilton in Ferrari? la crisi nella Mercedes apre il fantamercato (Di sabato 11 marzo 2023) Con una sola gara in registro – il GP del Bahrain – i tifosi e i giornalisti sono a caccia delle news più clamorose nel mondo della Formula 1: Hamilton alla Ferrari… realtà o fantasia? L’inglese, sette volte campione del mondo, è finito nel mirino del fantamercato dopo un avvio al rilento nel Mondiale appena ... TAG24. Leggi su tag24 (Di sabato 11 marzo 2023) Con una sola gara in registro – il GP del Bahrain – i tifosi e i giornalisti sono a caccia delle news più clamorose nel mondo della1:alla… realtà o fantasia? L’inglese, sette volte campione del mondo, è finito nel mirino deldopo un avvio al rilento nel Mondiale appena ... TAG24.

