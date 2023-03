“Formiche” | il documentario di Valerio Nicolosi è un pugno nello stomaco | un mosaico | un groviglio | di umanità disperata

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 11 marzo 2023) L’ho visto in anteprima. Con ancora la rabbia dentro per le infelici battute rivolte ai naufraghi di Crotone, “Non dovevano partire… Partire è un po’ morire…”. Prendere nota: inutile negarlo per molti di noi, questi disperati sono un po’ meno individui di noi. Cento giorni a bordo delle navi umanitarie nel Mediterraneo Centrale, ha trascorso, fotoreporter, un tipo tosto che alle rotte migratorie ha dedicato ben nove viaggi tra la Grecia e i Balcani per raccontare la più grande tragedia (dis)umana dei nostri tempi. Firma la regia di “” (prodotto da Dazzle Communication) e la sua telecamera squarcia le vite di coloro che si ammassano per le strade, per sentieri impervi di montagna, sterpaglie. L’asfalto gli brucia sotto i piedi, macinando migliaia di kilometri. Quei piedi devono condurli in Europa, ad ogni ...