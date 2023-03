Formazioni ufficiali Bologna-Lazio | le scelte dei due allenatori

Leggi su calcionews24

(Di sabato 11 marzo 2023), ledei dueper il match in programma al Dall’Ara alle ore 20.45 Comunicate ledi, match valido per la 26esima giornata di Serie A.(4-2-3-1): Skorupski; Posch, Souamoro, Lucumì, Cambiaso; Moro, Schouten; Aebischer, Ferguson, Kyriakopoulos; Barrow. All. Thiago Motta(4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinokovic, Vecino, Luis Alberto; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni. All. Sarri L'articolo proviene da Calcio News 24.