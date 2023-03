Fondi Ue, Italia rischia perdere 20 miliardi (Di sabato 11 marzo 2023) (Adnkronos) – E’ a rischio una buona parte dei 19,8 miliardi di euro che Bruxelles ci ha messo a disposizione da almeno nove anni. E’ l’allarme dell’Ufficio studi della Cgia di Mestre a proposito dei Fondi europei di coesione messi a disposizione del nostro Paese nel periodo 2014-2020, in totale 64,8 miliardi di euro, di cui 17 di cofinanziamento nazionale. La spesa complessiva certificata da Bruxelles al 31 dicembre scorso è stata di 35 miliardi, pari al 54% dell’ammontare totale che include anche la quota che l’Italia ha dovuto sostenere. Pertanto, entro il 31 dicembre 2023, data di scadenza di attuazione di questo settennato, dobbiamo spendere i restanti 29,8 miliardi (pari al 46%), di cui 10 sono di cofinanziamento nazionale e dunque se non riusciremo a centrare questo ... Leggi su italiasera (Di sabato 11 marzo 2023) (Adnkronos) – E’ a rischio una buona parte dei 19,8di euro che Bruxelles ci ha messo a disposizione da almeno nove anni. E’ l’allarme dell’Ufficio studi della Cgia di Mestre a proposito deieuropei di coesione messi a disposizione del nostro Paese nel periodo 2014-2020, in totale 64,8di euro, di cui 17 di cofinanziamento nazionale. La spesa complessiva certificata da Bruxelles al 31 dicembre scorso è stata di 35, pari al 54% dell’ammontare totale che include anche la quota che l’ha dovuto sostenere. Pertanto, entro il 31 dicembre 2023, data di scadenza di attuazione di questo settennato, dobbiamo spendere i restanti 29,8(pari al 46%), di cui 10 sono di cofinanziamento nazionale e dunque se non riusciremo a centrare questo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Adnkronos : Fondi Ue, Italia rischia perdere 20 miliardi . #Adnkronos - veritaeaffari : #Fondi Ue Per la Cgia l'Italia ha ancora 20 miliardi di fondi non utilizzati e in scadenza - BinaryOptionEU : RT 'Fondi Ue, Italia rischia perdere 20 miliardi . #Adnkronos - mrcllznn : RT @Adnkronos: Fondi Ue, Italia rischia perdere 20 miliardi . #Adnkronos - serenel14278447 : RT @Adnkronos: Fondi Ue, Italia rischia perdere 20 miliardi . #Adnkronos -