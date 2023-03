Floriana Secondi, ucciso il cugino: «Gli hanno sparato in testa a freddo» (Di sabato 11 marzo 2023) Nella serata di venerdì 10 marzo è stato ucciso Emanuele Costanza, conosciuto come Manuel Costa. L'omicidio è avvenuto a Roma, all'Esquilino. Era proprietario dell'Osteria degli Artisti, noto ristorante della Capitale. A freddarlo a colpi di pistola alla testa è stato Fabio Giaccio che si è costituito subito dopo l'omicidio. Sul caso indaga la Squadra mobile di Roma mentre gli agenti della Polizia Scientifica stanno esaminando la scena del crimine. Il corpo è stato ritrovato nella sua auto, ormai privo di vita, con accanto una pistola. Lo chef Manuel Costa era il cugino di Floriana Secondi, vincitrice della terza edizione della versione classica del Grande Fratello ed ex concorrente de L'Isola dei Famosi 2022. Floriana Secondi rompe il silenzio dopo l'omicidio del ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 11 marzo 2023) Nella serata di venerdì 10 marzo è statoEmanuele Costanza, conosciuto come Manuel Costa. L'omicidio è avvenuto a Roma, all'Esquilino. Era proprietario dell'Osteria degli Artisti, noto ristorante della Capitale. A freddarlo a colpi di pistola allaè stato Fabio Giaccio che si è costituito subito dopo l'omicidio. Sul caso indaga la Squadra mobile di Roma mentre gli agenti della Polizia Scientifica stanno esaminando la scena del crimine. Il corpo è stato ritrovato nella sua auto, ormai privo di vita, con accanto una pistola. Lo chef Manuel Costa era ildi, vincitrice della terza edizione della versione classica del Grande Fratello ed ex concorrente de L'Isola dei Famosi 2022.rompe il silenzio dopo l'omicidio del ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Manuel Costa è stato ucciso proprio davanti al suo locale, poco prima delle 20. La vittima era il cugino di Florian… - annarita_raiola : RT @giuseppe_alto: 'L'ho ucciso in auto ed ho lasciato lì la pistola'. 43enne originario di Napoli ha raccontato di aver ucciso lo chef Man… - giuseppe_alto : 'L'ho ucciso in auto ed ho lasciato lì la pistola'. 43enne originario di Napoli ha raccontato di aver ucciso lo che… - Veggy309 : @PicchioniLuisa @grazia_nonna Io ricordo Floriana Secondi, in uno dei primi Gf .. stessa cosa: bullizzata e isolata dall'inizio alla fine - inarteziogio : Lui è stato un ottimo padre, mica come l'umile Floriana Secondi che si arrovellava sul suo ruolo di madre. #belve -