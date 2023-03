Fiorentina | Italiano | «C’è solo una cosa da fare La Cremonese ha cambiato passo»

(Di sabato 11 marzo 2023) Vincenzo, allenatore della, ha parlato alla vigilia della sfida di campionato contro laVincenzoha parlato ai canali ufficiali dellain vista del match di domani con laDEVELA SQUADRA – «Ciò che sta facendo in queste settimane: massima attenzione durante gli allenamenti in tutto ciò che facciamo, ma soprattutto durante le partite. Scendiamo in campo senza commettere quelle sbavature che abbiamo pagato, mi auguro si cintinui così. Non dobbiamo mollare, mancano pochi mesi e dobbiamo essere questi».– «Hannoe ottenuto risultati importanti. Saranno poi anche i nostri avversari in Coppa Italia e in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Dieci minuti di fuoco dopo aver subìto il gol dello 0-1 (rigore di #Gonzalez dopo l’ennesima follia stagionale di… - TgrRaiToscana : Pesantissimo ARGENTO per Larissa #Iapichino nel lungo, conquistato sotto lo sguardo del suo tecnico, papà Gianni. C… - CalcioNews24 : #CremoneseFiorentina, le parole di Vincenzo #Italiano alla vigilia - violanews : VIDEO – #Italiano: “Abbiamo registrato la difesa e sbloccato l’attacco” #Fiorentina - AnsaToscana : Italiano, a Cremona riattacchiamo subito la spina. Fiorentina vuole allungare striscia positiva ma out Terracciano… -

...utili ottenuti nelle prime sette gare del 2023 e le due sconfitte di fila con Roma e...detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio. A ...In vista del match contro la Cremonese, il tecnico dellaVincenzoha parlato così della condizione della squadra viola: "Stiamo bene fisicamente perché quando sei in fiducia un po' di fatica non viene percepita. Mi auguro che questi ...Quella di domani sarà per lala 39/a partita stagionale maha voluto rassicurare i tifosi sulle condizioni della propria squadra: ''Stiamo bene e questo grazie anche ai risultati ...

Italiano: “Siamo stati superficiali sottoporta. Ci teniamo stretto il risultato” Viola News

Sull'emozione di Fiorentina-Milan: "Sappiamo cosa è la Fiorentina per ... E' perfetto per il gioco di Italiano ed è bellissimo rivederlo in campo ad alto livello".Ecco i convocati di Vincenzo Italiano in vista del match di domani contro la Cremonese, valido per la 26a di Serie A.