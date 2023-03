Fiorentina | De Sisti compie 80 anni “Mi tengo il mio calcio e il 4-3 alla Germania”

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... raspa90 : RT @Fiorentinanews: #DeSisti: 'Dopo lo scontro con #Martina, un giocatore mi disse che #Antognoni era morto. Se avessi vinto lo Scudetto ne… - fiorentina_it : #Fiorentina, le parole dell’ex De Sisti - Fiorentinanews : #DeSisti: 'Dopo lo scontro con #Martina, un giocatore mi disse che #Antognoni era morto. Se avessi vinto lo Scudett… - Fiorentinanews : #DeSisti: 'A #Firenze ero un re, ma l'ultimo anno fu tormentato. Venni quasi alle mani con #Radice e chiesi di esse… - danielpommier : @il_cappellini @ilvenerdi Picchio De Sisti. Nel senso che attribuisce la sconfitta all'allenatore della Fiorentina?… -

picchio deStefano Cappellini per il Venerdì - la Repubblica Se il centrocampista Giancarlo Degiocasse a pallone oggi, il suo soprannome non sarebbe più Picchio. Perché a Roma, la città dove è ...Se il centrocampista Giancarlo Degiocasse a pallone oggi, il suo soprannome non sarebbe più Picchio. Perché a Roma, la città dove è nato nel 1943, picchio stava per trottola, in omaggio al suo moto in campo e alla sua statura ...1971 archivio Storico Image Sport // Giancarlo De/ foto Aic/Image Sport Sul Venerdì di Repubblica Stefano Cappellini intervista Giancarlo De, Picchio. In Serie A ha segnato ...

Giancarlo De Sisti: da Pelé a Socrates, i miei 80 anni di ricordi dentro e fuori dal campo la Repubblica

In occasione dei suoi prossimi 80 anni (che festeggerà tra due giorni), Il Corriere dello Sport-Stadio ha intervistato Giancarlo De Sisti, ex bandiera viola del secondo scudetto. Ecco ...L'edizione odierna del Corriere Fiorentino, parlando della prestazione gigliata ieri contro il Sivasspor, afferma di quanto ci sia stato dominio ma non concretezza. Un 1-0, ottenuto grazie al ...