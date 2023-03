Fiore Argento a L’Isola dei Famosi fa preoccupare sua sorella Asia Argento

Leggi su biccy

(Di sabato 11 marzo 2023) Ci sarà anchenel cast della nuova edizione dedeie come sempre le speculazioni sono all’ordine del giorno. Alberto Dandolo, via Dagospia, ha infatti lanciato un curioso scoop. “Continuano senza sosta i provini per definire il cast della prossima edizione dedeiche anche quest’anno verrà condotta da Ilary Blasi”. – Ha scritto Dandolo – “Forse non tutti sanno che tra i concorrenti ci saràmaggiore di. Quest’ultima, che da anni rifiuta le laute offerte economiche di Mediaset per prendere parte al programma, pare non abbia inizialmente preso bene la notizia dell’ingresso dellanel noto ...