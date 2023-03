Finali di Coppa del Mondo: Villa argento. È seconda alle parallele asimmetriche (Di sabato 11 marzo 2023) Ginnastica artistica. Medaglia d’argento, sabato 11 marzo, per Giorgia Villa nelle Finali di Coppa del Mondo di artistica in scena nella Milli Gymnastics Arena di Baku, in Azerbaijan: seconda alle parallele asimmetriche. Leggi su ecodibergamo (Di sabato 11 marzo 2023) Ginnastica artistica. Medaglia d’, sabato 11 marzo, per Giorgianelledideldi artistica in scena nella Milli Gymnastics Arena di Baku, in Azerbaijan:parle

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... webecodibergamo : Medaglia d’argento, sabato 11 marzo, per Giorgia Villa nelle finali di Coppa del Mondo di artistica in scena nella… - Sevenpress : Coppa del Mondo di Sci Alpino Paralimpico, le finali a Cortina - azzurro_di_sci : Ultima gara per Clarey mercoledì alle finali di Soldeu, dopo 20 anni di coppa del mondo! - infoitsport : Marta prepara le finali di Coppa di SuperG e gigante ad Andorra - StampaCuneo : Marta prepara le finali di Coppa di SuperG e gigante ad Andorra -