Finale Coppa Italia donne è Roma - Juventus (Di sabato 11 marzo 2023) Sarà tra Roma e Juventus la Finale della Coppa Italia 2023 del calcio femminile. Nella prima semiFinale di oggi, tra le giallorosse e il Milan, la squadra della capitale si è imposta per 3 - 1 (a ...

