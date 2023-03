Filippo Giaccaglia | l’arbitro jesino brilla in B

Leggi su danielebartocciblog

(Di sabato 11 marzo 2023) Una spettacolare gara in serie cadetta per la punta di diamante AIA Jesi, che lo scorso weekend è sceso in campo per svolgere il ruolo di 4^ ufficiale nel match Pisa-Palermo. Sfida valevole per la 9^ giornata di ritorno del durissimo campionato di Serie B. Match che è stato trasmesso in diretta su Dazn per la gioia degli appassionati ma soprattutto degli amici e colleghi del buon. La sezione AIA Jesi ha espresso tutta la sua felicità nei propri canali social. “Tutta la sezione di Jesi augura aun enorme in bocca al lupo”, il recente post targato AIA. Ricordiamo che, arbitro, in un caldo pomeriggio romagnolo (domenica 25 agosto 2019), in occasione del match di serie C Rimini-Imolese, fu un autentico ...