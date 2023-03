Fiat, il prossimo SUV compatto potrebbe chiamarsi 600 (Di sabato 11 marzo 2023) Nel corso della seconda metà del 2023 dovrebbe essere presentata l'erede della Fiat 500X, che potrebbe chiamarsi con un nome storico: 600 Leggi su ilgiornale (Di sabato 11 marzo 2023) Nel corso della seconda metà del 2023 dovrebbe essere presentata l'erede della500X, checon un nome storico: 600

Lancia Ypsilon e Fiat 500 termica: vicino l'addio Le vendite dovrebbero iniziare intorno alla metà del prossimo anno. La vettura sarà molto diversa dal modello attuale. Addio vicino per Lancia Ypsilon e Fiat 500 ibrida Infatti la nuova Lancia Ypsilon...

Stasera a Piadena l'ultimo romanzo di Guido Moreschi Un ladro misterioso - si legge nella sinossi - ruba la Fiat Panda del diciottenne Sergio Bonetti in ... scompare a due passi dalla piazza la Panda di Egisto Valli, fornaio sessantenne prossimo alla pensione...

Ferrari e Fiat, stipendi più alti per combattere l'inflazione - FormulaPassion.it Buone notizie per i dipendenti di Fiat e Ferrari: i sindacati e Stellantis hanno firmato un accordo per un aumento salariale del 6,5% da gennaio del prossimo anno...

Fiat, il grande ritorno della 600: sarà proprio fatta così La nuova strategia di Fiat per il mercato dei SUV sta prendendo forma, in arrivo la nuova 600, il presunto successore della 500X al sapore di Avanger...