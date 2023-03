Feyenoord-Volendam (domenica 12 marzo 2023 ore 20:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici (Di sabato 11 marzo 2023) La capolista Feyenoord è reduce dal pareggio in trasferta contro lo Shakhtar che ha allungato la sua serie positiva in tutte le competizioni a 18 partite. Il Volendam dal canto suo è reduce da due vittorie nelle ultime tre partite, il 18 febbraio contro il Vitesse e il 4 marzo contro l’Emmen, sempre con due InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di sabato 11 marzo 2023) La capolistaè reduce dal pareggio in trasferta contro lo Shakhtar che ha allungato la sua serie positiva in tutte le competizioni a 18 partite. Ildal canto suo è reduce da due vittorie nelle ultime tre partite, il 18 febbraio contro il Vitesse e il 4contro l’Emmen, sempre con due InfoBetting: Scommesse Sportive e

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infobetting : Feyenoord-Volendam (domenica 12 marzo 2023 ore 20:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici… - Milestemplaris : Come previsto la settimana scorsa (non che fosse difficile), è partita la gara di tiro al piattello che decreterà i… - infobetting : Feyenoord-Volendam (domenica 12 marzo 2023 ore 20:00): formazioni, quote, pronostici -