Feto di un gemello rimosso dal cervello di una bambina di un anno | un caso su 500 mila

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FerratoMaurizio : Un feto gemello è stato rimosso dalla testa di una bambina di un anno. In Cina, i genitori della ragazza hanno nota… - NATOlizer : Feto di un gemello mai nato rimosso dal cervello di una bambina di un anno: è un caso rarissimo… - NATOlizer : Feto di un gemello mai nato rimosso dal cervello di una bambina di un anno: è un caso rarissimo… - ElisaconlaL : RT @Gazzettino: Feto di un gemello mai nato rimosso dal cervello di una bambina di un anno: è un caso rarissimo - Gazzettino : Feto di un gemello mai nato rimosso dal cervello di una bambina di un anno: è un caso rarissimo -

... così i medici della Fudan University di Shanghai in Cina , dopo una Tac al cranio della piccola si sono trovati davanti ad un caso rarissimo: ilmalformato deldella bimba, che si è ...Nessuno riusciva a spiegarsi il perché, fino all'inquietante scoperta: la bambina custodiva il piccolissimodi unidentico all'interno del suo cranio.che non si era sviluppato ...NEL CERVELLO DI BAMBINA CINESE - Una bimba di un anno, con ritardi nei movimenti ma normale in tutti gli altri aspetti dello sviluppo, custodiva il piccolissimodi un/a identico all'interno del suo cranio che non si era sviluppato durante la gravidanza: ...

Feto di un gemello mai nato rimosso dal cervello di una bambina di un anno: è un caso rarissimo ilmessaggero.it

Una bimba di un anno, con ritardi nei movimenti ma normale in tutti gli altri aspetti dello sviluppo, custodiva il piccolissimo feto di un gemello/a identico all’interno del suo… Leggi ...Un feto non ancora nato è stato rimosso dal cervello della gemella, una bambina di un anno. La bimba aveva la testa ingrossata e problemi motori: dopo una TC (tomografia computerizzata) i medici - con ...