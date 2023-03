Festa del Papà 2023, due idee da FAO Schwarz (Di sabato 11 marzo 2023) FAO Schwarz, il negozio delle meraviglie, sa catturare lo sguardo dei suoi visitatori grazie a marchi esclusivi, proposte personalizzabili ed esperienze da vivere in store, immersi nella magia unica dei giocattoli che l’insegna, con i suoi 160 anni di storia ha saputo rendere unica. Un viaggio che affascina in ogni momento dell’anno e che durante le feste e le ricorrenze si intensifica, insieme al desiderio di trovare un dono speciale, come per la Festa del Papà ormai alle porte. Si può così cercare ispirazione tra i tre piani di FAO Schwarz Milano (in via Orefici) o lasciarsi trasportare tra le offerte proposte sul relativo canale e-commerce. Qualche idea? I prodotti firmati Sharper Image venduti in esclusiva da FAO Schwarz, come il Set 2 auto telecomandate, perfetto per bambini e adulti. Realizzato ... Leggi su lopinionista (Di sabato 11 marzo 2023) FAO, il negozio delle meraviglie, sa catturare lo sguardo dei suoi visitatori grazie a marchi esclusivi, proposte personalizzabili ed esperienze da vivere in store, immersi nella magia unica dei giocattoli che l’insegna, con i suoi 160 anni di storia ha saputo rendere unica. Un viaggio che affascina in ogni momento dell’anno e che durante le feste e le ricorrenze si intensifica, insieme al desiderio di trovare un dono speciale, come per ladelormai alle porte. Si può così cercare ispirazione tra i tre piani di FAOMilano (in via Orefici) o lasciarsi trasportare tra le offerte proposte sul relativo canale e-commerce. Qualche idea? I prodotti firmati Sharper Image venduti in esclusiva da FAO, come il Set 2 auto telecomandate, perfetto per bambini e adulti. Realizzato ...

