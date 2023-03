Festa a casa di amici a base di alcol e droga | diciottenne trovata morta a Monza

(Di sabato 11 marzo 2023) La Polizia di Stato sta indagando sulla morte di una 18enne deceduta dopo aver trascorso una serata adie durante la quale secondo la Questura ha probabilmente assuntoe farmaci. L’allarme è scattato lunedì mattina, 6 marzo, quando la ragazza è statapriva di conoscenza nel letto, da una delle sue amiche e dal padre di lei. Nonostante il trasporto d’urgenza in ospedale, èper arresto cardiocircolatorio. Dalle indagini è emerso che aveva trascorso la serata in un’abitazione dove sono state trovate diverse bottiglie diici, tra cui whisky. Ieri è stata eseguita l’autopsia. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

...all'ospedale San Gerardo di Monza dopo essere andata in arresto cardiocircolatorio in una casa dove ...agenti dell'ufficio Volanti della questura era emerso come la ragazza avesse durante una... 13.10 Diciottenne morta in casa dopo festa La Polizia indaga sulla morte di una 18enne deceduta dopo aver trascorso una serata a casa di amici a Monza e durante la quale secondo la Questura ha probabilmente assunto alcol e ... In casa c'è anche il padre della giovane che ha ospitato la vittima. Al mattino l'adulto non sente nessun rumore provenire dalla camera della figlia e si preoccupa. La scoperta del padre Quando apre ...

