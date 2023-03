Ferrovie | intesa Rfi-Vigili fuoco Milano su gestione emergenze in passante ferroviario

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 11 marzo 2023), 11 mar. (Adnkronos) - E' stato stipulato ieri, nella sede del comando deideldi, in presenza del comandante Nicola Micele e del responsabile dell'unità territoriale dinodo di Rete Ferroviaria Italiana (Rfi), Stefano Erba, l'accordo tecnico tra i due enti per il comodato d'uso dell'autopompa bimodale e l'utilizzo di questa sulla rete ferroviaria di Rfi in presenza di gallerie. Con questo atto, si legge in una nota, si avvia un'importante collaborazione finalizzata alladellenella galleria del '' che attraversa la città di. Grazie a questa sinergia tra il comando deideldi ...