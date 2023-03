Ferrari Purosangue - A qualcuno piace alta - VIDEO (Di sabato 11 marzo 2023) Sarà esclusivissima. Non ne costruiranno più del 20% del totale della produzione Ferrari: averla sarà per pochi sfrontatissimi appassionati. Gente che dopo averla provata non potrà più volere altro che qualcosa del genere: un'auto poderosa, pratica, velocissima e illuminante. La Purosangue non gioca altre carte se non quella di essere una Ferrari, quindi un'auto che al netto di questo suo essere usabile tutti i giorni fodera di grazia (design) e competenza (telaio) l'ambizione di voler essere prima di tutto una supercar, nella fattispecie la prima rialzata della storia. Mentre alla concorrenza non resta che prendere appunti. Niente sconti sulla tecnica, quindi, che qui è al top: V12, trazione integrale con retrotreno transaxle, ruote posteriori sterzanti, elettronica da Rossa e un segreto meraviglioso nelle sospensioni attive Tasv, a ... Leggi su quattroruote (Di sabato 11 marzo 2023) Sarà esclusivissima. Non ne costruiranno più del 20% del totale della produzione: averla sarà per pochi sfrontatissimi appassionati. Gente che dopo averla provata non potrà più volere altro che qualcosa del genere: un'auto poderosa, pratica, velocissima e illuminante. Lanon gioca altre carte se non quella di essere una, quindi un'auto che al netto di questo suo essere usabile tutti i giorni fodera di grazia (design) e competenza (telaio) l'ambizione di voler essere prima di tutto una supercar, nella fattispecie la prima rialzata della storia. Mentre alla concorrenza non resta che prendere appunti. Niente sconti sulla tecnica, quindi, che qui è al top: V12, trazione integrale con retrotreno transaxle, ruote posteriori sterzanti, elettronica da Rossa e un segreto meraviglioso nelle sospensioni attive Tasv, a ...

