Ferrari - Il 16 marzo debutta una nuova Rossa: è la Roma Spider? (Di sabato 11 marzo 2023) La Ferrari annuncia il debutto di un nuovo modello per il 16 marzo: il teaser svela soltanto il profilo di un volante di fibra di carbonio, che non permette per ora di identificare con certezza la vettura. Le novità del 2023 e del 2024. Per poter ipotizzare l'identità della sportiva dobbiamo tornare al piano prodotti previsto per il 2023: sappiamo che il Cavallino ha in serbo la presentazione della Roma Spider e della SF90 Versione Speciale, quindi sono queste le ipotesi più concrete. più difficile immaginare invece un terzo allestimento della 296 dopo le recentissime GTB e GTS, mentre le eredi della 812 Superfast e della LaFerrari non arriveranno prima del 2024. L'indizio chiave verso la Roma Spider. Il vero indizio chiave sta nell'audio abbinato al breve filmato: ... Leggi su quattroruote (Di sabato 11 marzo 2023) Laannuncia il debutto di un nuovo modello per il 16: il teaser svela soltanto il profilo di un volante di fibra di carbonio, che non permette per ora di identificare con certezza la vettura. Le novità del 2023 e del 2024. Per poter ipotizzare l'identità della sportiva dobbiamo tornare al piano prodotti previsto per il 2023: sappiamo che il Cavallino ha in serbo la presentazione dellae della SF90 Versione Speciale, quindi sono queste le ipotesi più concrete. più difficile immaginare invece un terzo allestimento della 296 dopo le recentissime GTB e GTS, mentre le eredi della 812 Superfast e della Lanon arriveranno prima del 2024. L'indizio chiave verso la. Il vero indizio chiave sta nell'audio abbinato al breve filmato: ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tuttosport : ?? ESCLUSIVO: IL RICORSO DELLA #JUVE AL COLLEGIO ??? La prima pagina di giovedì 2 marzo ?? Parliamo di: #Juventus,… - Val_official_ : La prima volta non si scorda mai. Soprattutto la prima con la Rossa. Il 10 Marzo 1996, esattamente 27 anni fa, Mi… - DR3CL16 : RT @_rik46: 10 MARZO 2023 10:35 Leclerc (purtroppo per lui) rinnoverà con la Ferrari per almeno altri due anni - giada_canelita : RT @_rik46: 10 MARZO 2023 10:35 Leclerc (purtroppo per lui) rinnoverà con la Ferrari per almeno altri due anni - RegioneER : RT @ComuneParma: I Musei Civici nel fine settimana: 11 e 12 marzo nuovi appuntamenti gratuiti adatti a tutti con i laboratori artistici e l… -