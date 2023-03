Ferrara | 26enne scomparso a Comacchio | il corpo in auto nel canale

Leggi su italiasera

(Di sabato 11 marzo 2023) (Adnkronos) – E’ stato ritrovato senza vita ildi Stefano Cavalieri, ilda ieri a, in provincia di. Il ragazzo è stato ritrovato dai carabinieri all’interno della sua Bmw, finita nelche costeggia via Marina di. Non si esclude l’ipotesi di un incidente. Stando a una prima ricostruzione della dinamica, l’, a forte velocità, avrebbe scavalcato l’argine saltando oltre un muro di cemento armato alto ottanta centimetri per poi finire la sua corsa nel. L'articolo proviene da Italia Sera.