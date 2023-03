Feldi Eboli, vittoria e secondo posto: le volpi sognano in grande (Di sabato 11 marzo 2023) Tempo di lettura: 3 minuti Tre gol, tre punti e secondo posto in classifica con una partita ancora da recuperare, un weekend perfetto per la Feldi Eboli. Se da una parte L84 è la prima squadra ad aver trasmesso una gara di futsal su Tik Tok, dall’altra la compagine Ebolitana diventa la prima squadra in questa stagione ad espugnare il Pala200, casa di L84. Le volpi di Salvo Samperi si impongono per 2-3 in trasferta in una gara sostanzialmente molto equilibrata. Assenti due elementi fondamentali da una parte e dell’altra: out Luizinho tra le fila delle volpi, out l’ex Feldi Eboli Josiko tra le fila neroverdi. Dalcin, Venancio, Vavà, Guilhermao, Selucio è il quintetto scelto da Salvo Samperi, Tondi, Basso, Tuli, Turmena, ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 11 marzo 2023) Tempo di lettura: 3 minuti Tre gol, tre punti ein classifica con una partita ancora da recuperare, un weekend perfetto per la. Se da una parte L84 è la prima squadra ad aver trasmesso una gara di futsal su Tik Tok, dall’altra la compaginetana diventa la prima squadra in questa stagione ad espugnare il Pala200, casa di L84. Ledi Salvo Samperi si impongono per 2-3 in trasferta in una gara sostanzialmente molto equilibrata. Assenti due elementi fondamentali da una parte e dell’altra: out Luizinho tra le fila delle, out l’exJosiko tra le fila neroverdi. Dalcin, Venancio, Vavà, Guilhermao, Selucio è il quintetto scelto da Salvo Samperi, Tondi, Basso, Tuli, Turmena, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Il futsal scopre il futuro: L84-Feldi Eboli in diretta su TikTok: Il futsal scopre il futuro: L84-Feldi Eboli in di… - Gazzetta_it : Il #futsal scopre il futuro: L84-Feldi Eboli in diretta su TikTok - sportli26181512 : Futsal nel futuro: L84-Feldi Eboli in diretta su TikTok: 'I social regalano fruibilità': Per la prima volta una par… -