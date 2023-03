Fedez? Cos' è successo in queste settimane Ferragni | un bruttissimo sospetto

(Di sabato 11 marzo 2023) Un periodoper, ma anche per Chiara. Con un lungo, commovente post su Instagram la regina delle influencer italiane confessa quanto accaduto in. Le polemiche sul Festival di Sanremo, il gossip sulla crisi coniugale che secondo Fabrizio Corona sarebbe degenerata a tal punto da portare a una richiesta di divorzio dellasull'orlo della depressione. I problemi di salute del rapper milanese, esplosi con una balbuzie inquietante e senza precedenti, davanti alle telecamere. Prima è stato, dopo giorni di silenzio, a chiarire che sì, ha avuto problemi di salute legati alla sospensione di uno psicofarmaco che assumeva regolarmente ma che no, con Chiara non c'è stata crisi, ringraziandola anzi per ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FederikaVitale : Cos’è l’effetto rebound, l’interruzione da farmaci raccontata da Fedez - flamanc24 : RT @RollingStoneita: Fedez racconta cos’è successo: «Ho sospeso un antidepressivo e mi ha provocato un effetto rebound» - opininioni_gogo : @lorenzomega_ ???????? Taffo fa Real Markeing. Non Fedez. Ma almeno sai cos’è il real marketing?! ?? - poerabischera : E questo è esattamente quello che mi aspettavo subito dopo aver letto cos'ha detto Fedez, ta dah… - Hilary1694 : @just_a_hobbit Appunto, essendo Fedez un personaggio pubblico che scrive che si prenderà una lunga pausa dai social… -

Alla conduzione c'è ancorache verrà quest'anno affiancato da due ex concorrenti come Maccio Capatonda e Frank Matano. Lol - Chi ride è fuori sarà disponibile appunto su Prime Video e come le ...Leggi anche ›: "Prima del cancro volevo 200 milioni. Ora non mi frega niente dei soldi"... Leggi anche › Che'è la felicità Un test (tutto italiano) la misura Ma'è, però, la ...'è Lol - Chi ride è fuori Per i pochi che negli ultimi tre anni non hanno mai sentito parlare di ... A condurre lo show ci sarà inveceaffiancato da due ex concorrenti, ovvero Maccio Capatonda ...

Cosa è successo a Fedez, il rapper torna e spiega la malattia e il crollo: “Ho avuto problemi con gli ps... Il Riformista

Chiara Ferragni ha pubblicato su Instagram un lungo sfogo. L’imprenditrice ha parlato della tensione provata al Festival di Sanremo 2023 e ...Con un lungo post pubblicato sui social, Chiara Ferragni rompe il silenzio dopo i problemi di salute di Fedez.