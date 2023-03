“Federica Pellegrini Lo stile libero di una leggenda italiana” | il libro di Stefano Arcobelli

Leggi su 361magazine

(Di sabato 11 marzo 2023) «è sempre stata autentica. È questa la parola chiave per raccontare la storia della più popolare e vincente nuotatrice azzurra», dalla prefazione di Elisabetta Caporaleè stata la più grande nuotatrice azzurra, capace di conquistare innumerevoli medaglie internazionali fra Olimpiadi, Mondiali ed Europei. Già a sedici anni il talento la porta a diventare l’più giovane a salire su un podio olimpico in una gara individuale. Da lì in poi, la storia è quella di una ragazza che si fabracciata dopo bracciata. Questo è il racconto della sua lunga e sorprendente nuotata ricca di medaglie, record e traguardi sportivi, ma anche la testimonianza della sua ultima gara agli Assoluti invernali di Riccione (novembre 2021) e della nuova vita ...