Fedele | “Napoli in Champions meglio il Milan | meno competitivo Ridate i punti alla Juve”

(Di sabato 11 marzo 2023) Enricocommenta ilin otticaLeague con la possibile qualificazione ai quarti di finale. Ilmercoledì 15 marzo giocherà la gara di ritorno con l’Eintracht Francoforte allo stadio Diego Armando Maradona. Gli azzurri di Luciano Spalletti partono dal 2-0 dell’andata ed hanno ottime possibilità di superare il turno, anche se non c’è nulla di scontato. Il percorso inLeague delviene commentato da Enricoa Radio Marte, con l’ex agente che dice: “Il risultato dell’andata traed Eintracht mette gli azzurri in un’ottima posizione per il il passaggio del turno. Trae Inter chi preferirei incontrare ai quarti? Sicuramente la squadra di Pioli, la vedo...

L'ex procuratore di Fabio e Paolo Cannavaro, Enrico Fedele, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte proiettandosi, tra le altre cose, alla Champions League: "Il Napoli ha grandi ...