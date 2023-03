Fatti rimandare dalla mamma alla festa di Gianni - Magazine (Di sabato 11 marzo 2023) Ieri sera è partito da Rimini il nuovo tour di Morandi. Sul palco anche Jovanotti e poi doppia dedica a Lucio dalla con 'Futura' e ... Leggi su quotidiano (Di sabato 11 marzo 2023) Ieri sera è partito da Rimini il nuovo tour di Morandi. Sul palco anche Jovanotti e poi doppia dedica a Luciocon 'Futura' e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... angelapinna93 : Gianni Morandi che chiede a Sangio di rifarla insieme fatti rimandare dalla mamma a prendere il latte dopo che l ha… - angelapinna93 : Per me è Gianni Morandi che è fiero e orgoglioso di Sangio ,di aver collaborato con lui in fatti rimandare dalla ma… - Angyricc1 : backstage di 'fatti rimandare dalla mamma a prendere il latte'???? - angelapinna93 : Malibu di Sangiovanni sarà la fatti rimandare dalla mamma a prendere il latte #amemici20 - Giorgio19693 : @PaoloITA67 @adrianobusolin beata ignoranza:prendiamo soldi dall'UE x controllare gli immigrati che arrivano (requi… -