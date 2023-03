“Fare il dito medio a qualcuno è un ‘diritto divino’ ed è protetto dalla costituzione”: la sentenza del giudice diventa virale (Di sabato 11 marzo 2023) Dare il dito medio? “E’ un diritto divino”. Lo ha stabilito il giudice canadese Dennis Galiatsatos. Nella sua decisione del 24 febbraio scorso ha archiviato il caso di un uomo accusato di aver molestato il suo vicino in un sobborgo di Montreal, in Canada. Una lite sfociata in minacce e gesti molto espliciti, fra cui un segno arcinoto e reiterato: mostrare la mano con le dita piegate, tranne una, il medio. “Il gesto potrebbe non essere civile o educato, ma non è un crimine ed è protetto dalla costituzione canadese”, afferma la sentenza argomentata in 26 pagine. Raccontiamo la vicenda: Michael Naccache e Neall Epstein sono vicini di casa molto litigiosi. Tanto da finire persino in tribunale a causa delle loro continue liti. Epstein, 45 anni, viene ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 11 marzo 2023) Dare il? “E’ un diritto divino”. Lo ha stabilito ilcanadese Dennis Galiatsatos. Nella sua decisione del 24 febbraio scorso ha archiviato il caso di un uomo accusato di aver molestato il suo vicino in un sobborgo di Montreal, in Canada. Una lite sfociata in minacce e gesti molto espliciti, fra cui un segno arcinoto e reiterato: mostrare la mano con le dita piegate, tranne una, il. “Il gesto potrebbe non essere civile o educato, ma non è un crimine ed ècanadese”, afferma laargomentata in 26 pagine. Raccontiamo la vicenda: Michael Naccache e Neall Epstein sono vicini di casa molto litigiosi. Tanto da finire persino in tribunale a causa delle loro continue liti. Epstein, 45 anni, viene ...

