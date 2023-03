FANTACALCIO – Empoli-Udinese, gol di Becao o autogol di Luperto? La decisione (Di sabato 11 marzo 2023) L’Udinese sblocca la partita. Nel match contro l’Empoli, valevole per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023, i ragazzi di Sottil trovano la rete del vantaggio su calcio d’angolo. Sugli sviluppi di corner arrivata il colpo di testa di Becao che finisce sulla schiena di Luperto e finisce in porta. Per gli amici del FANTACALCIO la Lega di Serie A, al momento, ha assegnato il gol a Becao. In caso di cambiamenti vi terremo aggiornati. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 11 marzo 2023) L’sblocca la partita. Nel match contro l’, valevole per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023, i ragazzi di Sottil trovano la rete del vantaggio su calcio d’angolo. Sugli sviluppi di corner arrivata il colpo di testa diche finisce sulla schiena die finisce in porta. Per gli amici della Lega di Serie A, al momento, ha assegnato il gol a. In caso di cambiamenti vi terremo aggiornati. SportFace.

