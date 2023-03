(Di sabato 11 marzo 2023) . Il crollo della banca ha agitato i mercati che sono preoccupati per un possibile effetto contagio. Venerdì nero per le Borse europee, che hanno recuperato nel finale con il miglioramento di Wall Street. Secondo gli analisti, questo tracollo finanziario è dovuto al drastico inasprimento della linea monetaria portato avanti negli

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... petergomezblog : La californiana Silicon Valley Bank chiude e fallisce dopo le maxi perdite. La paura dilaga sui mercati europei… - RaiNews : Fallisce la Silicon Valley Bank. Borse giù, si teme il contagio - ivatroubles : RT @itsmeback_: Fallisce la Silicon Valley Bank, in un solo giorno ritirati 42 miliardi dai conti E ora si teme un'ondata di dissesti tra… - ___John_Smith__ : RT @itsmeback_: Fallisce la Silicon Valley Bank, in un solo giorno ritirati 42 miliardi dai conti E ora si teme un'ondata di dissesti tra… - m7b43 : RT @itsmeback_: Fallisce la Silicon Valley Bank, in un solo giorno ritirati 42 miliardi dai conti E ora si teme un'ondata di dissesti tra… -

Valley Bank getta la spugna edopo i tentativi di raccolta fondi caduti nel vuoto e una fuga dei clienti più veloce delle trattative per una sua vendita. Le autorità americane ...Il default dellaValley Bank è il più grande dal 2008. Il crollo agita i mercati: si teme l'effetto ...È un crollo lampo quello dellaValley Bank, la banca con sede a Santa Clara e diciassette filiali in California e Massachusetts, specializzata in prestiti in startup tecnologiche e venture ...

La californiana Silicon Valley Bank chiude e fallisce dopo le maxi perdite Il Fatto Quotidiano

Silicon Valley Bank getta la spugna e fallisce dopo i tentativi di raccolta fondi caduti nel vuoto e una fuga dei clienti più veloce delle trattative per una sua vendita. Le autorità americane ...