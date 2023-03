Fallisce la banca della Silicon Valley: ecco i rischi. Sapelli: “Tutti siamo esposti sui quei titoli” (Di sabato 11 marzo 2023) Dopo il crac della Silicon Valley Bank, la banca californiana riferimento per le startup Usa, si teme l’effetto a catena anche in Europa. Gli investitori, anche da noi, restano con il fiato sospeso in vista della riapertura dei mercati lunedì, quando osservate speciali a Wall Street saranno soprattutto le banche della West coast americana. Silicon Valley, il crac ha già avuto conseguenze in India e Regno Unito Ma i riflessi del crac dell’istituto californiano si sono già fatti sentire. In prima battuta nel Regno Unito e in India, due dei Paesi fuori dagli Usa in cui è presente la banca americana, custode della liquidità di tante startup tecnologiche e biotech, nonché dei fondi di venture capital che le ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 11 marzo 2023) Dopo il cracBank, lacaliforniana riferimento per le startup Usa, si teme l’effetto a catena anche in Europa. Gli investitori, anche da noi, restano con il fiato sospeso in vistariapertura dei mercati lunedì, quando osservate speciali a Wall Street saranno soprattutto le bancheWest coast americana., il crac ha già avuto conseguenze in India e Regno Unito Ma i riflessi del crac dell’istituto californiano si sono già fatti sentire. In prima battuta nel Regno Unito e in India, due dei Paesi fuori dagli Usa in cui è presente laamericana, custodeliquidità di tante startup tecnologiche e biotech, nonché dei fondi di venture capital che le ...

