F1 Mondiale 2023: le classifiche piloti e costruttori aggiornate gara dopo gara (Di sabato 11 marzo 2023) Le classifiche piloti e costruttori aggiornate gara dopo gara del Mondiale di F1 2023 che inizia dal Bahrain e si concluderà, nove mesi dopo e con la bellezza di ventitré gare da disputare. Vi proponiamo le classifiche costantemente aggiornate per quanto riguarda la lotta per il titolo iridato tra i piloti e anche la graduatoria legata ai team. Riusciranno Max Verstappen e la Red Bull a confermarsi? La Ferrari spera di ritrovare il sorriso dopo quindici anni di digiuno. Ecco allora di seguito le classifiche piloti e costruttori aggiornate. CLASSIFICA ... Leggi su sportface (Di sabato 11 marzo 2023) Ledeldi F1che inizia dal Bahrain e si concluderà, nove mesie con la bellezza di ventitré gare da disputare. Vi proponiamo lecostantementeper quanto riguarda la lotta per il titolo iridato tra ie anche la graduatoria legata ai team. Riusciranno Max Verstappen e la Red Bull a confermarsi? La Ferrari spera di ritrovare il sorrisoquindici anni di digiuno. Ecco allora di seguito le. CLASSIFICA ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Il numero 1 del tennis mondiale Novak Djokovic è stato costretto a ritirarsi dal Masters 1000 di Indian Wells, esse… - Agenzia_Ansa : Trump: 'Eviterò una terza guerra mondiale. Metterò fine in un giorno alla guerra in Ucraina, con me la Russia non h… - Annatonnaro : RT @Artventuno: Per il sindacato dei giornalisti bielorussi, insignito del Premio mondiale per la libertà di stampa dell’UNESCO e già costr… - formichenews : Italia hub mondiale dell’innovazione. L’occasione unica secondo Montanari - FedeeeC3 : Top 3 frasi più rilevanti per la cultura mondiale: 3. 'Alea iacta est', Giulio Cesare, riva del Rubicone, 49 AC 2.… -