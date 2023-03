F1, lettera della Mercedes ai tifosi: “Lavoriamo per cambiare il corso della stagione” (Di sabato 11 marzo 2023) La Mercedes si scusa con i suoi tifosi. Il Mondiale di Formula Uno è partito male per le Frecce d’Argento, col quinto posto di Lewis Hamilton e il settimo di George Russell, mai in lotta per il podio. La scuderia ha pubblicato sul proprio sito una lettera rivolta ai fan: “Il Bahrein ci ha fatto male. Ha fatto male ognuno di noi, che affronta ogni stagione determinato a lottare per i titoli. Ha fatto male alla squadra nel suo insieme, dopo aver dedicato così tanto duro lavoro a una macchina che non ha soddisfatto le nostre aspettative. E sappiamo che ha fatto male anche a voi, i nostri tifosi. La vostra passione e il vostro supporto sono così importanti per spingerci avanti e sappiamo che proviamo lo stesso dolore. La situazione che affrontiamo in questo momento non è quella che nessuno di noi voleva, ... Leggi su sportface (Di sabato 11 marzo 2023) Lasi scusa con i suoi. Il Mondiale di Formula Uno è partito male per le Frecce d’Argento, col quinto posto di Lewis Hamilton e il settimo di George Russell, mai in lotta per il podio. La scuderia ha pubblicato sul proprio sito unarivolta ai fan: “Il Bahrein ci ha fatto male. Ha fatto male ognuno di noi, che affronta ognideterminato a lottare per i titoli. Ha fatto male alla squadra nel suo insieme, dopo aver dedicato così tanto duro lavoro a una macchina che non ha soddisfatto le nostre aspettative. E sappiamo che ha fatto male anche a voi, i nostri. La vostra passione e il vostro supporto sono così importanti per spingerci avanti e sappiamo che proviamo lo stesso dolore. La situazione che affrontiamo in questo momento non è quella che nessuno di noi voleva, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FranceskAlbs : Mia lettera alla Presidente @GiorgiaMeloni, in occasione della visita del PM israeliano Netanyahu, che offre risors… - elio_vito : ??Studenti che devono umiliarsi ??Studenti picchiati davanti il liceo ??Preside minacciata per una lettera ??Studen… - putino : Simferopol ha celebrato il nono anniversario dell'annessione della Crimea. In città si è svolto un 'flash mob patri… - simoventurini1 : RT @simoventurini1: Il ministro Valditara per me reagisce così alla lettera della preside di Firenze perché ci si riconosce - Il Fatto Quot… - enr_gav : RT @InchiostroSimp: «Una casa senza libreria è una casa senza dignità, - ha qualcosa della locanda, - è come una città senza librai, - un v… -