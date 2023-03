F1, David Coulthard: “Frederic Vasseur non si farà distrarre dalla mentalità italiana, lui vuole vincere!” (Di sabato 11 marzo 2023) Sono ore tumultuose in Ferrari. Le dimissioni del capo degli aerodinamici, David Sanchez, ha alimentato non poche chiacchiere sui movimenti del nuovo Team Principal, Frederic Vasseur, che evidentemente ha optato per una linea secca e discontinua rispetto al passato. La brutta prima uscita stagionale in F1 a Sakhir (Bahrain), con una serie di errori da parte della squadra, ha rafforzato evidentemente la necessità di questa tipologia di intervento. Da capire se dopo Sanchez, saranno anche altre “teste a saltare”. A questo proposito, l’ex pilota di F1 in Williams, McLaren e Red Bull, David Coulthard, intervistato da Formule1.nl, ha ribadito un concetto molto chiaro: “Vasseur ha l’anima del racer diversamente da Binotto che era un tecnico puro e da Arrivabene che era un uomo di marketing. ... Leggi su oasport (Di sabato 11 marzo 2023) Sono ore tumultuose in Ferrari. Le dimissioni del capo degli aerodinamici,Sanchez, ha alimentato non poche chiacchiere sui movimenti del nuovo Team Principal,, che evidentemente ha optato per una linea secca e discontinua rispetto al passato. La brutta prima uscita stagionale in F1 a Sakhir (Bahrain), con una serie di errori da parte della squadra, ha rafforzato evidentemente la necessità di questa tipologia di intervento. Da capire se dopo Sanchez, saranno anche altre “teste a saltare”. A questo proposito, l’ex pilota di F1 in Williams, McLaren e Red Bull,, intervistato da Formule1.nl, ha ribadito un concetto molto chiaro: “ha l’anima del racer diversamente da Binotto che era un tecnico puro e da Arrivabene che era un uomo di marketing. ...

