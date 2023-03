Evgeny Prigozhin (Gruppo Wagner) allo scontro frontale con i vertici militari russi (Di sabato 11 marzo 2023) Il proprietario e leader della compagnia mercenaria russa Gruppo Wagner, Evgeny Prigozhin, ieri ha di nuovo attaccato i vertici delle istituzioni militari di Mosca. Oltre ad aver affermato -come fatto nei giorni scorsi- che non arrivano munizioni ai suoi battaglioni, Prigozhin ha detto che ai suoi ufficiali non viene consentito l’accesso nei centri di comando dell’esercito russo a Bakhmut. Sul suo canale Telegram «il cuoco di Putin» scrive: «La situazione con le munizioni non è migliorata, non è cambiato nulla. Ma qualcosa in realtà è cambiato: tutti i canali di comunicazione speciali sono stati disattivati per me presso tutti gli uffici e le divisioni, e tutti gli accessi a tutti i dipartimenti che prendono decisioni sono stati bloccati (non li nominerò per non ... Leggi su panorama (Di sabato 11 marzo 2023) Il proprietario e leader della compagnia mercenaria russa, ieri ha di nuovo attaccato idelle istituzionidi Mosca. Oltre ad aver affermato -come fatto nei giorni scorsi- che non arrivano munizioni ai suoi battaglioni,ha detto che ai suoi ufficiali non viene consentito l’accesso nei centri di comando dell’esercito russo a Bakhmut. Sul suo canale Telegram «il cuoco di Putin» scrive: «La situazione con le munizioni non è migliorata, non è cambiato nulla. Ma qualcosa in realtà è cambiato: tutti i canali di comunicazione speciali sono stati disattivati per me presso tutti gli uffici e le divisioni, e tutti gli accessi a tutti i dipartimenti che prendono decisioni sono stati bloccati (non li nominerò per non ...

