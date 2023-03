(Di sabato 11 marzo 2023) Alberico, ex calciatore rossonero, ha rilasciato delle dichiarazioni suldopo la qualificazione ai quarti di finale di Champions

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MilanNewsit : Evani: 'Sono sicuro che in Champions tutte vorranno evitare il Milan' - StefanoVerbania : @BaccalaroSimone Si è vero, mi sono confuso. Quando ho deciso di scendere dal 2°anello al 1° era appena iniziato il… - StefanoVerbania : @BaccalaroSimone Pensa che io stavo per scendere dal secondo al primo anello e mi ero mosso che il primo tempo non… -

... sulle possibilità del Milan Albericoha parlato a La Gazzetta dello Sport della stagione del Milan. PAROLE - "Maldini ha detto di aver risentito i brividi di un tempo e lo capisco:...Alberico: \''Per fortuna ho giocato in un altro dipo di calcio e...... Salvatore Locorotondo, che il presidente del Milan club di Pulsano, Gaetano Ruggiero,fieri ... Condialogherà Giuseppe Di Cera, giornalista e responsabile della comunicazione aimc Puglia.

Evani: “Sono sicuro che tutte le squadre vorranno evitare il Milan” | News Pianeta Milan

Chicco Evani, ex calciatore del Milan che in rossonero ha vinto tanto, ha parlato così di Stefano Pioli alla Gazzetta dello Sport: "È stato bravo. Ho visto compattezza ...Alberigo Evani, membro dello staff di Mancini ed ex centrocampista rossonero, parla alla Gazzetta dello Sport del sorteggio dei quarti di finale di Champions: "Sulla carta ci ...