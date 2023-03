Esquilino | trovato morto nella sua auto lo chef Manuel Costa L’omicida si è costituito poco dopo

(Di sabato 11 marzo 2023) Ci sarebbe dissidi di natura economica o questioni legate alla droga alla base dell’omicidio del titolare dell’osteria degli Artisti, Enza noto come. Il popolare cuoco, 41 anni, è statoin, ucciso a colpi di pistola ieri sera intorno alle 20, a Roma davanti al suo locale di via Germano Sommeiller,zona di Santa Croce in Gerusalemme. La pistola era accanto al corpo. Sulla vicenda sta indagando la squadra mobile. Equilino, ucciso inloprima un uomo di 43 anni, Fabio Giaccio, ha confessato il delitto. Originario di Napoli, si èalla polizia ...

titolare dell'Osteria degli Artisti, ucciso ieri davanti al suo locale, in via Germano Sommeiller, nel quartiere Esquilino a Roma. Il corpo senza vita di Costanza, 41 anni, è stato trovato all'interno di una auto. L'omicidio è avvenuto in via Germano Sommeiller, nel quartiere Esquilino, nel tardo pomeriggio di ieri. Intorno alle 20 il corpo del 41enne è stato trovato all'interno della sua auto, vicino al suo locale.

A Roma un 43enne ha ucciso a colpi di pistola un 41 enne, titolare di un'osteria nel quartiere Esquilino. L'omicida, originario di Napoli, si è poi costituito alla polizia. Manuel Costa, lo chef dell'Osteria degli Artisti, non era noto solo per essere il proprietario di uno dei ristoranti più conosciuti dell'Esquilino.