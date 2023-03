Esplorazione e “resilienza spaziale” Su cosa punta la Nasa nel 2024

Leggi su formiche

(Di sabato 11 marzo 2023) Insieme al budget del Pentagono, la Casa Bianca ha presentato anche la richiesta di fondi per la, che per ilammonteranno a un totale di 27,2 miliardi di dollari. Il quadro del bilancio dell’amministrazione Biden prevede dunque di aumentare il bilancio dell’Agenziadel 7% rispetto al 2023, tenendo così anche il passo dell’inflazione. Dai nuovi investimenti per Artemis all’avvio dei lavori su un rimorchiatore che deorbiti la Stazioneinternazionale (Iss), ormai sempre più prossima al suo pensionamento, fino al cenno alla “”, sono molte le sfide e priorità per gli Usa nell’agendadel prossimo anno. “Questa richiesta di bilancio riflette la fiducia dell’amministrazione nellae la sua fiducia ...