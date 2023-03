Enoteca Naturale – Milano

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 11 marzo 2023)Via Santa Croce, 19/A – 20122Tel. Via Santa Croce, 19/A Sito Internet: www..it Tipologia: vineria / ristorante Prezzi: vini al calice 5/9€, dispensa 4/9€, cucina 8/19, dolci 8€ Chiusura: dal Lunedì al Venerdì a pranzo OFFERTA Qui troverete indubbiamente una delle location più felici di, non solo per la collocazione, a ridosso del bellissimo parco delle basiliche e a pochi passi dalle Colonne di San Lorenzo, ma anche per l’organizzazione degli ambienti, soprattutto all’esterno, dove regna un ampio cortile immerso nel verde, luogo ideale per gli aperitivi. Qui ha la sua sede anche Casa Emergency, parte del ricavato del locale viene infatti destinato a finanziarne i progetti. Come il nome non fa mistero, sul ...