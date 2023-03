Eni aumenterà la produzione di gas fossile entro il 2030 | di nuovo | nessun cambio di passo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : RT @ilfattoblog: 'Assistiamo a un nuovo esercizio di #greenwashing dell’azienda, utile solo a rinviare la transizione verso le rinnovabili'… - ilfattoblog : 'Assistiamo a un nuovo esercizio di #greenwashing dell’azienda, utile solo a rinviare la transizione verso le rinno… -

... ha spiegato che 'ora c'è la partecipazione dell'nel nostro progetto, ma riteniamo di poterle ... Londrai finanziamenti alla Francia nei prossimi tre anni per un totale di 541 milioni di ......seconda economia del pianeta non stia accelerando e che quindi la domanda di petrolio non... Il ministro dell'Energia algerino, Mohamed Arkab, ha discusso con l'ad di, Claudio Descalzi, ...Nel mirino degli ambientalisti ci sono aziende come, ma anche gli altri colossi del petrolio e ... Nonil loro numero fino al 2032, non permettendoci di fare fronte ai problemi ...