Enea Tech e Biomedical, con Giorgetti investimenti nei vaccini fermi al palo (Di sabato 11 marzo 2023) Avrebbe dovuto finanziare lo sviluppo di un vaccino italiano contro il Covid e creare una «piattaforma» per svilupparne rapidamente di nuovi in vista di future emergenze pandemiche. Invece, il fondo first appeared on il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 11 marzo 2023) Avrebbe dovuto finanziare lo sviluppo di un vaccino italiano contro il Covid e creare una «piattaforma» per svilupparne rapidamente di nuovi in vista di future emergenze pandemiche. Invece, il fondo first appeared on il manifesto.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... andy_reds : RT @MakerFaireRome: Arrivano i #droni Hi- Tech. @ENEAOfficial lancia il programma #exadrone. Leggi la news sul nostro blog?? - ENEAOfficial : RT @MakerFaireRome: Arrivano i #droni Hi- Tech. @ENEAOfficial lancia il programma #exadrone. Leggi la news sul nostro blog?? - MakerFaireRome : Arrivano i #droni Hi- Tech. @ENEAOfficial lancia il programma #exadrone. Leggi la news sul nostro blog??… - startzai : RT @luigibarberio: - luigibarberio : -