Empoli | Zanetti | «Meglio noi nella ripresa | perso per il solito golletto su angolo»

(Di sabato 11 marzo 2023) Paolo, allenatore dell’, ha parlato dopo la sconfitta degli azzurri contro l’Udinese: le sue dichiarazioni Paolo, allenatore dell’, ha parlato a Dazn dopo il ko con l’Udinese. LE PAROLE – «Ci sono giornate in cui si perdono le partite ma non si sa bene cosa poter dire ai giocatori. Abbiamo creato diverse occasioni ma siamo stati imprecisi. Nel primo tempo ho visto una gara equilibrata, poi noi abbiamo fatto. Abbiamo preso ilda calcio d’ed è arrivata la sconfitta». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Giocare qui non è semplice, l'è una squadra ben allenata. Complimenti ai ragazzi, che hanno ... Dall'altra parte Paolo, comunque soddisfatto per la prestazione: "Quando si perdono le ..."

Nella partita delle 15.00, l'Udinese si è fatta sostanzialmente preferire all'Empoli, anche se per strappare i tre punti – operazione che da qualche tempo appariva tabù per la formazione di Andrea Sottil. Un gol di Rodrigo Becao è bastato agli uomini di Sottil nella gara valida per la ventiseiesima giornata di A.