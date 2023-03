Empoli-Udinese, le probabili formazioni (Di sabato 11 marzo 2023) Alle ore 15 in campo la sfida tra Empoli e Udinese, ecco le probabili formazioni con le scelte di Zanetti e Sottil Alle ore 15 in campo la sfida tra Empoli e Udinese, ecco le probabili formazioni con le scelte di Zanetti e Sottil. Empoli: Perisan, Stojanovic, Ismajli, Luperto, Parisi, Akpa Akpro, Marin, Bandinelli, Baldanzi, Caputo, Satriano. All. Zanetti Udinese: Silvestri, Becao, Bijol, Perez, Ehizibue, Pereyra, Walace, Lovric, Udogie, Success, Beto. All. Sottil L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 11 marzo 2023) Alle ore 15 in campo la sfida tra, ecco lecon le scelte di Zanetti e Sottil Alle ore 15 in campo la sfida tra, ecco lecon le scelte di Zanetti e Sottil.: Perisan, Stojanovic, Ismajli, Luperto, Parisi, Akpa Akpro, Marin, Bandinelli, Baldanzi, Caputo, Satriano. All. Zanetti: Silvestri, Becao, Bijol, Perez, Ehizibue, Pereyra, Walace, Lovric, Udogie, Success, Beto. All. Sottil L'articolo proviene da Calcio News 24.

