Empoli - Udinese 0 - 1 | Zanetti | ' Sono certo che questa squadra si salverà'

(Di sabato 11 marzo 2023) Il tecnico degli azzurri ha commentato la sconfitta di misura del Castellani: 'Per come giochiamo, è difficile dare una spiegazione a questo periodo'

Il tecnico degli azzurri ha commentato la sconfitta di misura del Castellani: 'Per come giochiamo, è difficile dare una spiegazione a questo periodo'Paolo Zanetti ha parlato ai microfoni di Dazn nel post - partita di0 - 1, match valevole come anticipo della ventiseiesima giornata della Serie A 2022/2023. Il tecnico dei toscani ha rimarcato le difficoltà del momento, soprattutto riguardo l'...Il secondo match del sabato, quello più atteso, valido per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A vede di fronte Napoli e AtalantaDopo la sfida tra, che ha aperto il sabato della ventiseiesima giornata del campionato di Serie A, si sfidano la capolista Napoli e l'Atalanta, la partita più attesa di oggi. Un frame dell'andata - ...

Empoli-Udinese 0-1, gol e highlights: decide un gol di Becao Sky Sport

Torna a vincere l’Udinese che espugna il Castellani di Empoli e conquista i tre punti interrompendo una striscia senza successi che durava da sei gare di Serie A. Più in generale, la squadra di… Leggi ...Un gol di Rodrigo Becao è bastato agli uomini di Sottil nella gara valida per la ventiseiesima giornata di A: il commento dell'allenatore di casa ...