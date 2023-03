Empoli-Udinese 0-1 | i top&flop | Lovric e Baldanzi ispirano | Walace pasticcia | Luperto sfortunato

Leggi su oasport

(Di sabato 11 marzo 2023) Nella partita delle 15.00, l’si è fatta sostanzialmente preferire all’, anche se per strappare i tre punti – operazione che da qualche tempo appariva tabù per la formazione di Andrea Sottil, si è dovuta affidare all’incornata da calcio d’angolo di Becao e alle parate di Silvestri che ancora una volta ha dato il suo contributo per portare punti ai bianconeri. Sul fronte azzurro, invece, la compagine di Paolo Zanetti ha vissuto un pomeriggio a bassi regimi, senza grossi acuti con i toscani che, a conti fatti, hanno fatto troppo poco per riprendere il risultato. I MIGLIORI Se Becao è stato il giocatore decisivo nel match del Castellani realizzando l’unico gol dell’incontro che ha permesso all’di tornare a vincere, tra le fila friulane è stato Sandia ritagliarsi uno spazio da protagonista. Il ...