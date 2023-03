Empoli - Udinese 0 - 1 | gol di Becao

(Di sabato 11 marzo 2023) L'torna a vincere dopo sei giornate grazie al successo per 1 - 0 in trasferta contro l'nel match valido per la 26esima giornata della Serie A. A decidere la sfida del 'Castellani' un ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Udinese_1896 : 90’+5’ | VITTORIAAAA! Gioca, costruisce, segna, lotta e sa soffrire l'Udinese, che difende il gol segnato da Becao… - EmpoliFC : Alle 15.00 al Castellani la sfida contro l’Udinese: ecco la nostra formazione ? EMPOLI: Perisan; Satriano, Akpa Akp… - infoitsport : L'Udinese torna a vincere, Becao manda l'Empoli ko - infoitsport : Empoli-Udinese 0-0, IMPRESSIONI FINE PRIMO TEMPO - infoitsport : Reti bianche e relativo equilibrio in Empoli-Udinese -

L'torna a vincere dopo sei giornate grazie al successo per 1 - 0 in trasferta contro l'nel match valido per la 26esima giornata della Serie A. A decidere la sfida del 'Castellani' un ......30 Anadolu Efes - Maccabi 64 - 86 18:45 Fenerbahçe - Barcelona 81 - 73 20:00 Panathinaikos - Crvena Zvezda 75 - 66 Visualizza Euroleague CALCIO - SERIE A 15:000 - 1 18:00 Napoli - ...Il secondo match del sabato, quello più atteso, valido per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A vede di fronte Napoli e AtalantaDopo la sfida tra, che ha aperto il sabato della ventiseiesima giornata del campionato di Serie A, si sfidano la capolista Napoli e l'Atalanta, la partita più attesa di oggi. Un frame dell'andata - ...

Empoli-Udinese 0-1, gol e highlights: decide un gol di Becao Sky Sport

Le dichiarazioni del tecnico dell'Udinese Andrea Sottil al termine della gara di Serie A vinta in casa dell'Empoli. I tre punti di oggi sono il giusto premio per i ragazzi per il lavoro che stanno ...Empoli-Udinese, termina con una vittoria per i friulani l’anticipo delle ore 15 con la formazione di Sottil che si aggiudica punti pesanti Termina 0-1 il primo anticipo del sabato delle ore 15 tra ...