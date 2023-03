Empoli-Udinese 0-1 | Becao regala il successo ai bianconeri

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... EmpoliFC : Alle 15.00 al Castellani la sfida contro l’Udinese: ecco la nostra formazione ? EMPOLI: Perisan; Satriano, Akpa Akp… - Agenzia_Ansa : L'Udinese espugna il Castellani grazie a un gol di Becao e ritrova la vittoria dopo sei turni. Terzo ko consecutivo… - sportface2016 : #EmpoliUdinese: le pagelle e i voti #SerieA - Fantacalcio : Basta un gol di Becao: l'Udinese vince ad Empoli 1-0 - infoitsport : Empoli-Udinese 0-0: non si sblocca il match del Castellani dopo i primi 45' -

Il messaggio governativo per commemorare le vittime del naufragio di Cutro, in Calabria, è stato letto dallo speaker dello stadio 'Castellani' di, prima di, a introdurre il minuto di silenzio disposto in segno di lutto per tutte le manifestazioni sportive del fine settimana. Al termine, il pubblico ha a lungo applaudito. Sui campi di ...Il match valido per la 26ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio Castellani,si affrontano nel match valido per la 26° giornata di campionato di Serie A ...L'sblocca la partita. Nel match contro l', valevole per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023, i ragazzi di Sottil trovano la rete del vantaggio su calcio d'angolo. ...

Empoli-Udinese 0-1, gol e highlights: decide un gol di Becao Sky Sport

Dopo la sospensiva, respinto il ricorso del club giallorosso. L'allenatore espulso il 28 febbraio nella sfida persa contro la Cremonese: società in silenzio stampa per protesta ...Torna a vincere l’Udinese che espugna il Castellani di Empoli e conquista i tre punti interrompendo una striscia senza successi che durava da sei gare di Serie A. Più in generale, la squadra di Andrea ...